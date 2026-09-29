Военный самолет потерпел крушение в Амурской области: есть погибшие

Военный самолет потерпел крушение в селе Краснояново Амурской области России. На борту находились семь военнослужащих.

Как сообщает Telegram-канал Supernova+, в результате крушения три человека погибли, еще четверо были госпитализированы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Модель самолета и цель рейса пока не раскрываются. Ранее в сети появились кадры ночной съемки с крупным пожаром вдали, который предположительно мог находиться в районе места падения. На видео слышен голос: «Вадик военный, самолет упал, позвонил всем, кому можно».