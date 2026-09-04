 Вэнс: США расследуют информацию об ударе по свадебной церемонии в Иране | 1news.az | Новости
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Вэнс: США расследуют информацию об ударе по свадебной церемонии в Иране

First News Media00:00 - Сегодня
Вэнс: США расследуют информацию об ударе по свадебной церемонии в Иране

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американские власти проводят детальное расследование информации о воздушном ударе по свадебной церемонии в Иране.

«Мы осуществляем полное расследование этого инцидента», — отметил он на пресс-конференции в Белом доме, комментируя сообщения о произошедшем.

При этом политик выразил сомнения относительно достоверности данных, предоставленных иранской стороной.

«Я крайне скептически отношусь к этой информации», — добавил он.

При этом представитель американской администрации заверил, что США уделяют пристальное внимание подобным ситуациям. Вэнс категорически отверг возможность преднамеренных ударов американских военных по гражданским объектам, подчеркнув, что подобные действия противоречат принципам США, хотя и признал, что в ходе конфликтов «случается всякое».

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