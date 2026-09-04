ЕС присоединился к американской операции против Ирана

Европейский союз официально присоединился к операции «Экономический изгой», целью которой является сокрушение Ирана через экономическую изоляцию, написал министр финансов США Скотт Бессент на своей странице в социальной сети Х.

«Мы ценим их твердую и своевременную позицию. Соединенные Штаты непреклонно стоят со своими союзниками, гарантируя, что убийственный иранский режим не сможет использовать глобальную финансовую систему для спонсирования своих ядерных амбиций, оружейных программ и подконтрольных террористических группировок. Весь мир направляет иранскому режиму четкий сигнал: мы не остановимся до тех пор, пока не будет перерезана последняя финансовая артерия, поддерживающая его жизнь», — подчеркнул Бессент.