Хью Джекман намерен купить долю в английском футбольном клубе

Голливудский актер Хью Джекман подтвердил, что ведет переговоры о приобретении доли в английском футбольном клубе «Норвич Сити».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на западные СМИ, 57-летний актер заявил об этом в интервью британской радиостанции talkSPORT. По словам Х.Джекмана, он «очень заинтересован» в инвестициях в клуб и обсуждает этот вопрос уже сейчас.

«Норвич Сити» выступает в Чемпионшипе — втором по значимости дивизионе английского футбола. Х.Джекман является давним болельщиком команды. Его мать родом из Нориджа, благодаря чему актер с детства испытывает особую привязанность к клубу.

«Я несколько раз был на стадионе «Карроу Роуд» и люблю «Канареек», — отметил Х.Джекман, говоря о своем отношении к команде. Он также заявил, что рассчитывает на выход «Норвича» в Премьер-лигу в этом сезоне.

Отметим, что традиционные цвета клуба «Норвич Сити» — жёлто-зелёные майки и зелёные шорты, отсюда и пошло их прозвище — «канарейки».