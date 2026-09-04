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США потопили судно эквадорского наркокартеля - ВИДЕО

First News Media10:12 - Сегодня
США потопили судно эквадорского наркокартеля - ВИДЕО

Американские военные перехватили и потопили в восточной части Тихого океана судно, которое использовалось в интересах эквадорской наркотеррористической организации «Лос-Чонерос».

Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) в X.

По данным командования, судно выполняло функции плавучей заправочной станции и использовалось для поддержки незаконного наркотрафика в международных водах восточной части Тихого океана. Операция проводилась «в координации и сотрудничестве с правительством Эквадора».

Американская разведка установила, что судно действовало в интересах «Лос-Чонерос». Находившиеся на его борту люди были переданы эквадорским властям.

После проведения обыска и зачистки судна американские военные затопили его.

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