США потопили судно эквадорского наркокартеля - ВИДЕО
Американские военные перехватили и потопили в восточной части Тихого океана судно, которое использовалось в интересах эквадорской наркотеррористической организации «Лос-Чонерос».
Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) в X.
По данным командования, судно выполняло функции плавучей заправочной станции и использовалось для поддержки незаконного наркотрафика в международных водах восточной части Тихого океана. Операция проводилась «в координации и сотрудничестве с правительством Эквадора».
Американская разведка установила, что судно действовало в интересах «Лос-Чонерос». Находившиеся на его борту люди были переданы эквадорским властям.
После проведения обыска и зачистки судна американские военные затопили его.
On Sep. 3, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, and in coordination and collaboration with the Government of Ecuador, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) successfully interdicted a vessel operating as a floating refueling station in support… pic.twitter.com/oz6LfbbBYF — U.S. Southern Command (@Southcom) September 4, 2026