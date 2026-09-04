В Баку из-за соревнования IRONMAN 70.3 ограничат движение на ряде дорог - ПОДРОБНОСТИ

В связи с проведением в Баку международного соревнования «Alufar IRONMAN 70.3 Baku» в целях обеспечения безопасности и организованного проведения мероприятия 4 и 5 сентября на некоторых улицах и проспектах города будут временно введены ограничения движения транспорта.

Ограничения начнут вводиться поэтапно 4 сентября с 21:00 и будут действовать до 16:00 5 сентября, сообщает 1news.az со ссылкой на операционную компанию Baku City Circuit.

На автомобильной дороге Баку-Алят-Газах-граница с Грузией (М2), начиная с развязки у Бакинского завода глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, с 25-го километра дороги, для обеспечения движения в противоположном направлении будет предусмотрена одна полоса для транспортных средств, следующих со встречной стороны.

Кроме того, в направлении Локбатанского круга одна полоса движения будет выделена для транспортных средств общего пользования.

На автомобильной дороге Баку-Алят (М3) в направлении Локбатанского круга будет ограничено движение транспорта от 14-го километра в сторону центра города до кольцевой развязки напротив отеля «Sheraton Baku Intourist».

В качестве альтернативного маршрута водители смогут воспользоваться автомобильной дорогой Баку-Алят (М3) в направлении Локбатан–Байыл.

Ограничения будут действовать на этапе подготовки к соревнованию - с 21:00 4 сентября до 04:59 5 сентября, а на основном этапе соревнования - с 05:00 до 14:30.

После завершения соревнования, в связи с проведением на территории работ по уборке и восстановлению, ограничения движения будут продлены с 14:30 до 16:00 5 сентября.

Водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать свои маршруты на указанные даты, учитывать возможные заторы на перечисленных направлениях и пользоваться альтернативными дорогами.

Отметим, что в соревновании «Alufar IRONMAN 70.3 Baku», которое пройдет 5 сентября в столице Азербайджана, ожидается участие более 1500 спортсменов из 62 стран.