В Стамбуле нейтрализован подозреваемый в связях с ИГИЛ

В Стамбуле в ходе спецоперации против подозреваемого в связях с террористической организацией ИГИЛ был нейтрализован 21-летний Беркан Ч.

Во время задержания он открыл огонь по сотрудникам полиции. В результате ответного огня подозреваемый был нейтрализован, один гражданин получил ранения.

Как передает TRT Haber, операция прошла в районе Султанбейли в рамках совместных действий Национальной разведывательной организации (MİT) и Управления безопасности Стамбула.

По данным правоохранительных органов, Беркан Ч. подозревался в подготовке теракта на территории Турции.

Расследование продолжается.