В Стамбуле нейтрализован подозреваемый в связях с ИГИЛ
В Стамбуле в ходе спецоперации против подозреваемого в связях с террористической организацией ИГИЛ был нейтрализован 21-летний Беркан Ч.
Во время задержания он открыл огонь по сотрудникам полиции. В результате ответного огня подозреваемый был нейтрализован, один гражданин получил ранения.
Как передает TRT Haber, операция прошла в районе Султанбейли в рамках совместных действий Национальной разведывательной организации (MİT) и Управления безопасности Стамбула.
По данным правоохранительных органов, Беркан Ч. подозревался в подготовке теракта на территории Турции.
Расследование продолжается.
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