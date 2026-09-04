Объявленный в международный розыск азербайджанец задержан в Украине и будет экстрадирован

Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой об экстрадиции гражданина Азербайджана Энвера Тагиева, находившегося в международном розыске.

В результате предоставления необходимых документов в соответствии с международными процедурами и проведённых переговоров была достигнута договорённость о его экстрадиции в Азербайджан, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры АР.

В частности, в рамках уголовного дела, расследуемого Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана, были установлены обоснованные подозрения в том, что Э. Тагиев совершил контрабандное преступление, а также хранил с целью продажи без соответствующей маркировки груз, подлежащий маркировке акцизными марками.

В отношении Э. Тагиева было принято соответствующее постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. В связи с тем, что он скрылся от следствия, через Национальное центральное бюро Интерпола был объявлен международный розыск.

В результате проведённых мероприятий его местонахождение на территории Украины было установлено, после чего он был задержан. В настоящее время принимаются соответствующие меры для доставки Энвера Тагиева в Азербайджан.

«Генеральная прокуратура продолжит сотрудничество с компетентными органами иностранных государств, в том числе с Интерполом, в целях установления местонахождения разыскиваемых лиц и их возвращения в Азербайджан», — отмечают в Генеральной прокуратуре.