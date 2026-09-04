Гражданин Армении получил срок в США за обход санкций РФ

Федеральный суд в Остине приговорил 39-летнего гражданина Армении к двухлетнему тюремному сроку за участие в преступном сговоре по незаконному экспорту американских технологий и оборудования в Россию в обход санкций.

Об этом сообщает издание «GuildHall» со ссылкой на источник.

Федеральный суд в Остине (штат Техас) назначил гражданину Армении Камо Киракосяну 2 года и 2 месяца тюремного заключения. Ранее, в апреле 2026 года, Киракосян признал вину по обвинению в сговоре с целью нарушения федерального законодательства США. По данным обвинительного заключения и расследования TriTrace Investigations, с февраля 2022-го по август 2024 года он выступал подставным покупателем товаров американского происхождения для российских заказчиков, скрывая конечных получателей.

Киракосян был постоянным поставщиком для российской компании АО «Вакуум.ру» и представлялся продавцам клиентом из Армении.

Он был задержан в Германии в июле 2024 года и экстрадирован в США в августе 2025 года при участии берлинского представительства ФБР и Минюста США. Расследование вела контрразведывательная группа ФБР в Сан-Антонио и Бюро промышленности и безопасности Минторга США. Данный приговор стал первым за последние четыре года случаем осуждения гражданина Армении в США за организацию обхода антироссийских санкций.