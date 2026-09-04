Тело Ратко Младича привезли в Сербию правительственным самолетом - ФОТО - ВИДЕО

Правительственный самолет Сербии доставил на родину тело бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича.

Об этом сообщает Informer Television.

В Белграде покрытый флагами Сербии и Республики Сербской гроб встречали с почетным караулом.

После этого кортеж доставил тело в Военно-медицинскую академию в Белграде для вскрытия.

О кончине 84-летнего Младича стало известно 27 августа. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным в военных преступлениях в период гражданской войны в Боснии 1992-1995 годов и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

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