Иск на миллиарды: в Ереване конфискуют активы бывшего заммэра

В Армении инициирован процесс конфискации имущества незаконного происхождения у бывшего вице-мэра Еревана Карена Давтяна и аффилированных с ним лиц.

Соответствующий иск прокуратуры принят к производству, сообщают армянские телеграм-каналы.

В надзорном ведомстве требуют обратить в доход государства 14 объектов недвижимости (включая 9 единиц в административном районе Кентрон), 8 транспортных средств, доли участия в 10 компаниях, право на покупку еще одного объекта в центре столицы, а также денежные средства на общую сумму свыше 229 млн драмов.

Карен Давтян занимал пост вице-мэра Еревана с 2006 года. До этого назначения он руководил государственным учреждением, ответственным за реализацию градостроительных проектов «Северный проспект» и «Каскад» в период, когда мэром столицы был Ерванд Захарян.