СМИ: почти 600 учащихся школ пропали в зоне бедствия в Непале

Около 600 учащихся школ двух районов на севере Непала — Расувы и Нувакота, наиболее пострадавших от мощного оползня и разрушительного наводнения, — числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщила газета The Kathmandu Post со ссылкой на источники.

В результате удара стихии утром 26 августа там полностью разрушены 12 школ, еще 10 учебных заведений серьезно пострадали. В списке пропавших 22 учителя и сотрудника этих школ.

По словам руководителя отдела развития и координации образования Нувакота Сурьи Бахадура Кхатри, власти делают все возможное для их поиска, однако поиски затруднены в том числе из-за проблем со связью.

Как сообщил школьный инспектор отдела образования муниципалитета Бидур Наварадж Сапкота, «ситуация на местах крайне тревожная».

«В некоторых случаях мы обнаружили выживших родителей, которые не могут найти своих детей, в других случаях выжившие ученики ищут пропавших родителей», — сказал он.

Как сообщили ранее в Детском фонде ООН (UNICEF), по меньшей мере 22 тысячи детей в Непале страдают от нехватки чистой питьевой воды. Они также срочно нуждаются в обеспечении надлежащей санитарии и гигиены.

Системы водоснабжения и объекты санитарной инфраструктуры в гималайской стране повреждены или разрушены.