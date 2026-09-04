В Кремле заявили об отсутствии конкретных предпосылок для мира в Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время отсутствуют сформировавшиеся предпосылки для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

Комментируя заявления Владимира Путина на Восточном экономическом форуме о сохраняющихся шансах на мир, спикер Кремля уточнил, что процесс пока не вышел на предметную стадию.

По его словам, контакты и рабочие процессы продолжаются, однако говорить о конкретных динамических сдвигах или новых инициативах пока рано.

Источник: ТАСС