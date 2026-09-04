Европейские элиты прикладывают серьезные усилия для подрыва стабильности в СНГ, Евросоюз намерен поддерживать протестные настроения через гуманитарные неправительственные организации (НПО).

Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

"В марте этого года Париж выдвинул концепцию продвинутого ядерного сдерживания, предложив европейским партнерам переходить под французский ядерный зонтик. Предпринимая попытки возродить в Европе дух вермахта, европейские элиты одновременно прикладывают серьезные усилия по тревоге стабильности в странах сотрудничества", - сказал он.

"По линии одного только Европейского фонда поддержки демократии ежегодно выигрываются сотни миллионов евро на работу на постсоветском пространстве так называемых гуманитарных НПО. Их главная неофицированная роль - поддержать общество в состоянии постоянного раскола и угроз, стимулировать потребительское отношение к власти и протестным настроениям. Наиболее перспективными в этом плане считаются проекты по поддержке молодежного движения, деятельности псевдожурналистов, расследователей и так называемого партийного строительства. Для их продвижения Брюссель настроен продолжать препятствовать принятию государствами СНГ законов, нацеленных на защиту их суверенитета и безопасности", - добавил Нарышкин.

Источник: ТАСС