Родителей привлекут к ответственности за опасные поездки детей на скутерах - ВИДЕО

«Без своевременного вмешательства несовершеннолетние могут стать жертвами аварии».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел к родителям.

В сообщении отмечается, что несовершеннолетние своими нарушениями правил создают серьёзную угрозу для собственной жизни и безопасности окружающих:

«В тёмное время суток на столичных дорогах с интенсивным движением трое несовершеннолетних на одном скутере двигались по встречной полосе и проехали на красный свет светофора. Во время опасных манёвров один из юных пассажиров даже упал на проезжую часть. К счастью, на этот раз их ошибочные действия не привели к ДТП. Однако кадры в очередной раз доказывают: помимо знания детьми правил дорожного движения, крайне важен контроль за их соблюдением.

С этой целью каждому родителю следует внимательно посмотреть кадры, зафиксированные камерами наблюдения, и отнестись с максимальной ответственностью к этому жизненно важному вопросу. Им необходимо знать, что право на управление малогабаритными электрическими транспортными средствами наступает с 14 лет. Родители должны разъяснять детям необходимость соблюдения правил при использовании скутера, объяснять значение сигналов светофора, а также важность отказа от выезда на встречную полосу и опасных манёвров».

Также подчёркивается, что при выявлении подобных фактов в отношении родителей несовершеннолетних применяются меры ответственности.