В Иране мужчина обменял несколько килограммов риалов на $300 — ВИДЕО

В Иране мужчина принёс несколько килограммов риалов, чтобы обменять их на $300

В социальных сетях активно распространяется видео, снятое в Иране, на котором мужчина приносит в обменный пункт несколько килограммов местной валюты — риалов — для покупки 300 долларов.

Кадры вызвали широкий резонанс в соцсетях. Пользователи обсуждают изменение стоимости иранского риала, экономическую ситуацию в стране и сложности с приобретением иностранной валюты.

Видео быстро распространилось в социальных сетях Ближнего Востока.