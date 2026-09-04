В Иране мужчина обменял несколько килограммов риалов на $300 — ВИДЕО
В Иране мужчина принёс несколько килограммов риалов, чтобы обменять их на $300
В социальных сетях активно распространяется видео, снятое в Иране, на котором мужчина приносит в обменный пункт несколько килограммов местной валюты — риалов — для покупки 300 долларов.
Кадры вызвали широкий резонанс в соцсетях. Пользователи обсуждают изменение стоимости иранского риала, экономическую ситуацию в стране и сложности с приобретением иностранной валюты.
Видео быстро распространилось в социальных сетях Ближнего Востока.
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