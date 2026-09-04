В Польше начали рассылать мобилизационные карточки
Военнообязанные и гражданские лица Польши начали получать мобилизационные карточки.
Об этом сообщает польская радиостанция RMF 24.
«Армия рассылает мобилизационные карточки, чтобы заранее распределить людей по конкретным задачам — таким образом, в кризисной ситуации не потребуется организовывать все с нуля», — говорится в публикации.
Уточняется, что карточки предусмотрены для военнослужащих резерва, а также для отдельных специалистов в ключевых военных сферах, таких как врачи, IT-специалисты и логисты. Отмечается, что мобилизационные карточки могут прислать мирным жителям, которые работают в сфере энергетики, транспорта, связи или занимаются административной службой.
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