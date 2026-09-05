Число погибших из-за наводнения в Непале достигло 1 344

Число жертв мощного оползня и наводнения в Непале достигло 1 344.

Об этом сообщила непальская полиция.

Ранее приводились данные о 1 287 погибших, более 500 не опознаны.

По данным полиции Непала, 4 898 человек — непальцев и иностранцев — числятся пропавшими без вести. Общее число пропавших без вести иностранцев составляет 698.

26 августа на севере Непала возник мощный паводок. Причиной стихийного бедствия стал сход лавины на границе с Китаем, примерно в 20 км к северо-востоку от погранперехода «Расувагадхи». Поток горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 км, разрушив населенные пункты и затопив большую территорию.

Источник: ТАСС