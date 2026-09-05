Супермодель Наталья Водянова родила шестого ребенка

Российская супермодель и филантроп Наталья Водянова стала мамой в шестой раз. Радостной новостью поделилась телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе в своем Telegram-канале.

По ее словам, у Водяновой и ее супруга, французского предпринимателя Антуана Арно, родилась девочка. Сообщается, что внешне новорожденная похожа на обоих родителей.

Для пары это третий общий ребенок: они уже воспитывают двоих сыновей, Максима и Романа. У Натальи также есть трое детей от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом.