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Супермодель Наталья Водянова родила шестого ребенка

First News Media23:59 - 05 / 09 / 2026
Супермодель Наталья Водянова родила шестого ребенка

Российская супермодель и филантроп Наталья Водянова стала мамой в шестой раз. Радостной новостью поделилась телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе в своем Telegram-канале.

По ее словам, у Водяновой и ее супруга, французского предпринимателя Антуана Арно, родилась девочка. Сообщается, что внешне новорожденная похожа на обоих родителей.

Для пары это третий общий ребенок: они уже воспитывают двоих сыновей, Максима и Романа. У Натальи также есть трое детей от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом.

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