В США авиадебошира примотали скотчем к креслу - ВИДЕО

Авиадебошира, который устроил драку на борту самолета и выкрикивал расистские оскорбления, примотали скотчем к креслу.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на TMZ.

Инцидент произошел на рейсе из Техаса в Нью-Джерси.

Пьяный пассажир устроил дебош, поэтому самолет был вынужден совершить посадку в международном аэропорту Балтимор-Вашингтон в штате Мэриленд.

"На снимках мужчина похож на мумию, обмотанную скотчем прямо в кресле. Скотчем зафиксированы даже его голова и руки", - говорится в сообщении.