Французский гонщик команды "Альпин" Пьер Гасли впервые в своей карьере стал победителем квалификации Гран-при Италии "Формулы-1" на автодроме в Монце.

Второе место по итогам сессии занял британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл, а третьим стал австралиец Оскар Пиастри, выступающий за "Макларен". Лидирующий в общем зачете чемпионата итальянец Кими Антонелли ("Мерседес") показал седьмой результат. Основная гонка Гран-при начнется в воскресенье в 17:00 по бакинскому времени.