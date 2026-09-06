Шеф-повар из Монголии победил на конкурсе «Всемирная кухня кочевников-2026»

Представитель Монголии стал победителем международного гастрономического конкурса «Всемирная кухня кочевников-2026», который завершился в рамках Всемирных игр кочевников. Лучшим признан шеф-повар Гонгоржав Адилбиш.

Соревнования поваров проходили с 1 по 5 сентября в ущелье Кырчын, за победу боролись шеф-повара из 15 государств. По итогам промежуточных этапов в финал вышли участники из Азербайджана, Турции, Монголии, Узбекистана и Казахстана. Площадка Всемирной кухни кочевников позволила участникам продемонстрировать национальные блюда и кулинарные традиции своих стран.