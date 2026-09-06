Из-за активизации вулкана Анак-Кракатау нарушено авиасообщение в Индонезии

Международный аэропорт индонезийского острова Бали отменил более десятка рейсов 6 сентября из-за продолжающегося извержения вулкана Анак-Кракатау.

Об этом сообщает Antara со ссылкой на администрацию воздушной гавани.

Как заявил глава отдела коммуникаций и правового обеспечения аэропорта Геде Эка Санди Асмади, из-за усиления вулканической активности ряд рейсов был отменен или скорректирован. По состоянию на 10:00 по местному времени (6:00 по Баку), отменены пять рейсов из Джакарты на Бали. Изменения затронули авиакомпании TransNusa и Indonesia AirAsia.

Вулкан Анак-Кракатау, расположенный в акватории Тихого океана и относящийся к провинции Лампунг, начал извергаться вечером 4 сентября. Он выбросил фонтан лавы и пепла, в результате чего столб дыма и пепла поднялся на высоту более 15 тыс. метров.