Ильхам Алиев поздравил короля Эсватини

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Эсватини Мсвати III.

В послании говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника - Дня независимости Королевства Эсватини.

В настоящее время сформировались хорошие условия для развития отношений между Азербайджаном и Эсватини. Ваш визит в мае этого года в Баку для участия в WUF13 занимает особое место в истории азербайджано-эсватинских отношений. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами в теплой атмосфере и проведенный обмен мнениями.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных отношений между нашими странами, полноценного использования потенциала сотрудничества в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - благополучия и процветания".

Источник: АЗЕРТАДЖ