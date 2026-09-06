Ильхам Алиев поздравил короля Эсватини
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Эсватини Мсвати III.
В послании говорится:
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника - Дня независимости Королевства Эсватини.
В настоящее время сформировались хорошие условия для развития отношений между Азербайджаном и Эсватини. Ваш визит в мае этого года в Баку для участия в WUF13 занимает особое место в истории азербайджано-эсватинских отношений. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами в теплой атмосфере и проведенный обмен мнениями.
Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных отношений между нашими странами, полноценного использования потенциала сотрудничества в интересах наших народов.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - благополучия и процветания".
Источник: АЗЕРТАДЖ