В Мексике во время подготовки к празднику произошел взрыв пиротехники - ВИДЕО

В мексиканском сообществе Санта-Мария-Канчесда (муниципалитет Темаскальцинго, штат Мехико) прогремел взрыв пиротехники. ЧП случилось возле местной церкви в период подготовки к праздничным мероприятиям в честь покровителя общины.

Ударной волной полностью разрушена или повреждена соседняя постройка. На месте происшествия развернута масштабная спасательная операция с участием экстренных служб, пожарных и подразделений гражданской защиты, которые ведут поиски людей под завалами.

По предварительным данным местных властей, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 20 человек, однако поступают сведения, что число раненых может превышать три десятка. Информация о погибших уточняется профильными ведомствами.