Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли с визитом в Киев. Накануне американские дипломаты провели встречу в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

В украинской столице делегацию встретили на железнодорожном вокзале глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Тем временем на международном уровне продолжается обсуждение других аспектов безопасности и урегулирования: МИД Франции отметил важные и смелые шаги в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, а президент Украины Владимир Зеленский опроверг причастность страны к взрывам на газопроводе «Северный поток». Кроме того, стало известно, что Великобритания предоставит Киеву секретные данные, необходимые для налаживания собственного производства дальнобойных ракет.