МИД Азербайджана поздравил Бразилию - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ и правительство Бразилии по случаю Национального дня страны.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице МИД Азербайджана в социальной сети X.
"Искренне поздравляем народ и правительство Федеративной Республики Бразилия по случаю Национального дня", - говорится в публикации.
Warm congratulations to the people and the Government of the Federative Republic of Brazil on the occasion of the National Day!
Happy National Day! 🇦🇿🇧🇷@ItamaratyGovBr pic.twitter.com/HPBn8l2PhU — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 7, 2026
292