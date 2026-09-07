В Премьер-лиге Азербайджана установлен рекорд результативности за 21 сезон

Матчи IV тура Премьер-лиги Азербайджана стали одними из самых результативных за последние годы - команды забили 26 голов в шести встречах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, сразу в четырех матчах было забито по пять мячей. «Сабах» разгромил «Зирю» со счетом 5:0, «Кяпяз» уступил «Шемахы» - 1:4, «Нефтчи» обыграл «Шафу» - 4:1, а «Карабах» одержал победу над «Араз-Нахчываном» - 3:2.

Еще две встречи завершились с одинаковым счетом 2:1: «Габала» победила «Имишли», а «Туран Товуз» оказался сильнее «Сумгаита».

Таким образом, средняя результативность тура составила 4,33 гола за матч. Этот показатель стал лучшим как минимум за последние шесть сезонов. В последний раз более высокая результативность была зафиксирована в сезоне 2020/2021 годов, когда в четырех матчах X тура, состоявшихся 21–23 ноября 2020 года, команды забили 19 голов, а средний показатель составил 4,75 мяча за игру.

При этом 26 голов в шести матчах стали рекордным результатом за последние 21 сезон. Больше было забито только в XXVI туре сезона 2005/2006 годов. Тогда в семи матчах, прошедших 29-30 мая 2006 года, команды отличились 27 раз, а средняя результативность составила 3,86 гола за игру.