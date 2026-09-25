Определился победитель спринтерской гонки Формулы-2 в Баку – ФОТО

В Баку завершилась спринтерская гонка 12-го этапа чемпионата Formula 2, проходящего в рамках Гран-при Азербайджана.

Победу одержал пилот DAMS Lucas Oil Дино Беганович. Вторым финишировал представитель Trident Лоренс ван Хопен, третье место занял гонщик Rodin Motorsport Алекс Данн.

Спринтерская гонка состояла из 21 круга. Она стартовала сегодня утром на городской трассе Baku City Circuit.

При этом гоночная программа Формулы-2 в Баку в этом году проходит по расширенному формату: сегодня состоится ещё одна гонка - Feature Race 1, а 26 сентября пилоты проведут Feature Race 2.