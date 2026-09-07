В Ливане из-за атак Израиля погибли 4 362 человека с начала эскалации

По меньшей мере четверо ливанцев погибли за сутки в ходе израильских авиаударов по провинции Набатия на юге страны, сообщил Минздрав республики.

«Общее число граждан, убитых с начала военной эскалации 2 марта, достигло 4 362, а раненых — 12 378», — говорится в сводке ведомства, опубликованной в X.

Как отметили в Минздраве, самолет израильских ВВС атаковал ночью жилой дом в городе Кфар-Румман. В ходе разборки завалов там вытащили из-под обломков рухнувшего здания тела нескольких погибших и раненых. «Спасательные работы продолжаются, число жертв и пострадавших может возрасти», — указали в ведомстве.