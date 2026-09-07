В Иране раскрыли ячейки боевиков, готовивших диверсии

В Иране сотрудники Министерства информации ликвидировали три оперативные ячейки террористических группировок и задержали девять боевиков, пытавшихся проникнуть в страну.

Как передает Tasnim со ссылкой на иранские спецслужбы, в ходе боестолкновения с силами безопасности трое террористов были уничтожены. Еще девять боевиков, прошедших за рубежом военную и диверсионную подготовку, задержали.

По данным ведомства, задержанные планировали дестабилизировать обстановку и совершить диверсии на юге Ирана. У них изъяли оружие и боеприпасы.

Кроме того, спецслужбы обнаружили тайник с легким и стрелковым оружием, которое было незаконно ввезено в страну.