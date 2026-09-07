Израиль предложил перенести НПЗ из Хайфы на юг

Управление по топливу и газу Министерства энергетики Израиля опубликовало стратегическое исследование, определяющее потребности топливного сектора страны до 2040 года.

Согласно исследованию, для укрепления энергетической безопасности и с учетом опыта недавних войн рекомендуется сохранить в стране независимые нефтеперерабатывающие мощности. При этом предлагается перенести НПЗ BAZN из Хайфы на юг и создать там гибридное предприятие.

Стоимость переноса оценивается примерно в $5–6 млрд. В качестве источника финансирования предлагается использовать доходы от налога на выбросы углерода, которые составляют около $9 млрд.

Министр энергетики Эли Коэн отметил, что, несмотря на атаки на стратегические объекты во время войны, дефицита ресурсов зафиксировано не было.

По его словам, новая стратегия охватывает все звенья топливной цепочки, включая импорт, порты, хранение, транспортировку и переработку внутри страны.