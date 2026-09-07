Завод Volkswagen в Германии могут переориентировать на оборонные заказы

Будущее завода германского автоконцерна Volkswagen в Оснабрюке, федеральная земля Нижняя Саксония, планируют связать с оборонными заказами.

Volkswagen, правительство Нижней Саксонии и инвестиционная компания Aurelius Capital согласовали основные условия соответствующей сделки.

Об этом сообщает DPA.

После завершения автомобильного производства в 2027 году предприятие планируют поэтапно преобразовать в центр компетенций в сфере решений для безопасности и обороны. Согласно плану, Aurelius в качестве мажоритарного владельца совместно с властями региона приобретет компанию Volkswagen Osnabrück GmbH. Основная цель сделки — долгосрочное сохранение производственной площадки.

По данным производственного совета, реализация проекта позволит сохранить рабочие места почти для 1,4 тыс. из нынешних 1,8 тыс. сотрудников. Таким образом, новые перспективы трудоустройства получат около трех четвертей персонала.

Первым крупным проектом, как отмечает DPA, может стать сотрудничество с израильским оборонным концерном Rafael, который производит системы противовоздушной обороны, управляемые ракеты и комплексы радиоэлектронной борьбы. Компания известна, в частности, как разработчик системы ПВО «Железный купол».

На первоначальном этапе сотрудничество предполагает возможную разработку и производство компонентов для систем противовоздушной обороны. В Volkswagen заявили, что коллективу предприятия в Оснабрюке будет отведена ключевая роль в организации производства и промышленном освоении соответствующих процессов.

При этом подписанное соглашение пока не означает окончательной продажи предприятия. Оно должно стать основой для дальнейших шагов, включая определение зон ответственности, разработку экономической и организационной структуры и подготовку к возможному переходному периоду.

Завершение сделки будет зависеть от достижения окончательных договоренностей, решений профильных комитетов и одобрения регулирующих органов.

Завод Volkswagen в Оснабрюке был создан на базе старейшего кузовного ателье и контрактного производителя Karmann. Концерн развивал площадку как небольшой мультибрендовый завод, специализирующийся на выпуске малых и сверхмалых серий, а также на дополнительной загрузке других предприятий концерна при избытке заказов.

В последнее время сотрудники завода столкнулись с неопределенностью. Производство моделей Porsche в Оснабрюке завершилось в конце 2025 года, а штутгартская марка впоследствии отказалась от запланированного заказа на электрический спорткар.

В настоящее время на предприятии выпускается только T-Roc Cabrio. Поэтому возможность использования завода за пределами традиционного производства легковых автомобилей обсуждается уже продолжительное время.