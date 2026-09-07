Туск раскритиковал сторонников АдГ: идиоты и предатели

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал польских политиков, которые приветствовали победу ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт.

«В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдГ в Германии», — написал Туск в X.

Он обвинил в поддержке немецкой партии своих политических оппонентов из бывшей правящей партии «Право и справедливость», а также представителей крайне правых партий «Конфедерация» и «Конфедерация польской короны».