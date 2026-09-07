ОАЭ не позволят блокировать энергоэкспорт в Ормузском проливе

ОАЭ не позволят удерживать свой энергетический экспорт «в заложниках» в Ормузском проливе.

Об этом заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш на форуме Hili Forum — 2026 в Абу-Даби.

По его словам, Ормузский пролив должен рассматриваться исключительно как международный водный путь и не может контролироваться каким-либо одним государством.

Гаргаш также назвал неприемлемой ситуацию, при которой танкеры и другие коммерческие суда продолжают сталкиваться с угрозами безопасности при прохождении через эту стратегически важную морскую артерию.

Советник президента отдельно отметил, что восстановление доверия в отношениях ОАЭ с Ираном на международной арене может занять десятилетия.