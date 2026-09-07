В Киеве ограничат массовые мероприятия

В Киеве временно введут ограничения на проведение массовых мероприятий из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

По словам мэра города Виталия Кличко, будут запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях, а также в сооружениях, где отсутствуют укрытия.

Кличко также сообщил, что Совет обороны Киева принял решение сократить продолжительность комендантского часа в столице. В связи с этим городской общественный транспорт изменит график работы.

Согласно решению правительства и инициативе города, комендантский час сократят на один час. Он будет действовать с 01:00 до 05:00.

Изменения официально вступят в силу с 00:00 10 сентября.