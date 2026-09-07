FT узнала, что Уиткофф и Кушнер привезли в Москву и Киев обновленные документы по урегулированию в Украине
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли на встречи в Москве и Киеве обновленные документы, учитывающие изменение обстоятельств с момента приостановки в феврале переговоров по решению украинского конфликта, сообщает в понедельник Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«Лица, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что американцы привезли обновленные версии ранее составленных документов по достижению мира, которые изменили так, чтобы они отражали новые обстоятельства, после того как в феврале переговоры по урегулированию зашли в тупик», — говорится в сообщении.
Согласно источникам, Уиткофф и Кушнер выдвинули лишь несколько новых идей и больше «старались оживить прошлые предложения», отмечает газета.
В последний раз российские и украинские переговорщики встречались лицом к лицу в Швейцарии в феврале, Уиткофф и Кушнер тогда выступали в качестве посредников.
Источник: Интерфакс