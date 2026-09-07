Гросси оценил шансы возглавить ООН

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что оптимистично оценивает свои шансы стать следующим генеральным секретарем ООН, несмотря на отсутствие информации о позиции некоторых стран по его кандидатуре.

«Я по-прежнему настроен очень оптимистично», — сказал Гросси журналистам на пресс-конференции в Вене, отвечая на вопрос о ходе своей кампании.

По его словам, процесс отбора генерального секретаря продолжается и представляет собой особую процедуру, в рамках которой страны постепенно сближают свои позиции. Гросси отметил, что в ближайшие недели ожидается еще один предварительный опрос государств по кандидатам. При этом, добавил он, страны не раскрывают, за кого намерены голосовать.

В этом году на пост генерального секретаря ООН претендуют Гросси (Аргентина), генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан (Коста-Рика), бывший президент Чили и экс-верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Саль, экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, постоянный представитель Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт и бывший посол Эквадора в США и Франции Ивонн Баки.

Согласно результатам второго предварительного голосования по кандидатам, которое прошло 21 августа, наибольшую поддержку членов Совета Безопасности ООН получила Каролин Родригес-Биркетт.

Источник: ТАСС