МИД РФ отзывает согласие на функционирование генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге

РФ отзывает согласие на функционирование генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге, которое должно прекратить работу не позднее 18 сентября, сообщает МИД. Все сотрудники генконсульства ФРГ в Петербурге должны покинуть РФ не позднее 18 сентября, заявили в дипведомстве.

Немецкие культурные центры имени Гёте в РФ также должны прекратить свою деятельность. Сотрудникам немецких центров имени Гёте предписано выехать из России не позднее 13 сентября 2026 года.

Ответственность за последствия нового витка эскалации в отношениях РФ и ФРГ полностью лежит на Берлине, заявил МИД РФ.

Источник: ТАСС