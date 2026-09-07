Уиткофф заявил о прогрессе после переговоров в Москве и Киеве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о существенном прогрессе в урегулировании украинского конфликта после переговоров американской стороны в Москве и Киеве.

«Был достигнут значительный прогресс, включая согласование дополнительных трёхсторонних встреч», — написал Уиткофф на своей странице в X.

По его словам, во время визита в Киев к американской делегации присоединились представители Великобритании, Франции и Германии. Стороны совместно работали над поиском дипломатического решения конфликта. Уиткофф также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжает прилагать усилия для достижения мира.

5 сентября Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер провели в Москве встречу с президентом России Владимиром Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры продолжались более трёх часов и носили содержательный и конструктивный характер.

На следующий день американские переговорщики встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи они заявили о намерении добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до наступления зимы.

Немецкая газета Berliner Zeitung при этом отметила, что визит американской делегации состоялся на фоне ухудшения настроений в Киеве и усиления проблем, с которыми сталкивается Зеленский.