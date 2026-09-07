Анджелина Джоли приехала к боксерам в Харьков

Американская актриса Анджелина Джоли посетила один из боксерских клубов в Харькове.

Об этом сообщила Федерация бокса Украины.

«Известная актриса Анджелина Джоли посетила боксерский клуб Спадкойеметс в Харькове. В зале была одна из самых известных актрис мира», — передали в telegram-канале сообщества. Как утверждают в спортивной организации, сын актрисы Нокс принял участие в тренировке по тайскому боксу.

Это не первый визит Джоли на Украину. В конце лета и начале осени актрису заметили в Тернополе, Львове и Полтаве.