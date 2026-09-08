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Аргентина подаст в суд на компании, добывающие нефть у Мальвинских островов

First News Media08:00 - Сегодня
Аргентина подаст в суд на компании, добывающие нефть у Мальвинских островов

МИД Аргентины подаст в суд на компании Navitas Petroleum и Eco (Atlantic) Oil & Gas за разработку нефтяных месторождений у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов без разрешения Буэнос-Айреса.

Об этом сообщила канцелярия президента южноамериканской страны Хавьера Милея.

"Сегодня министр иностранных дел, международной торговли и культа Пабло Кирно <…> подаст уголовную жалобу на компании Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. и Eco (Atlantic) Oil & Gas", - говорится в сообщении.

По версии МИД, эти компании, "предположительно, получили лицензии нелегитимного правительства Соединенного Королевства на разведку и добычу углеводородов в Северном Мальвинском бассейне" в нарушение аргентинского законодательства. Правительство Аргентины подаст в суд не только на юридических лиц, но и на акционеров компаний.

3 сентября Милей в обращении к нации объявил, что направит в парламент законопроект об ужесточении санкций в отношении компаний, добывающих нефть у Мальвинских островов. Поводом послужил скорый запуск проекта освоения нефтяных месторождений у Мальвинских островов британской компанией Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum.

Мальвинские (Фолклендские) острова состоят из 2 крупных и почти 800 мелких островов площадью чуть более 12 тыс. кв. км и с населением около 3,2 тыс. человек. Уже 200 лет они являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелся вооруженный конфликт. Южноамериканская республика потерпела в нем поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек. Аргентина продолжает пытаться оспорить владение островами Великобританией через механизмы ООН, но пока сторонам так и не удалось прийти к компромиссу.

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