Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками, есть погибшие - ФОТО

В ночь на 8 сентября российские силы атаковали Киев баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

В нескольких районах города повреждены жилые здания и другие объекты, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает УНИАН, об этом заявила Киевская городская военная администрация.

По имеющимся данным, в Соломенском районе обломки ракет и беспилотников упали на пятиэтажный жилой дом. В другой части района поврежден трехэтажный жилой дом. Кроме того, загорелось складское здание.

В Дарницком районе в результате падения обломков поврежден автомобиль.

В Подольском районе произошли пожары в гаражах, автомобилях и складском здании.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, разрушения и пожары в результате атаки зафиксированы как минимум в пяти районах Киева.

Киевская городская военная администрация сообщила, что по состоянию на 06:30 по местному времени в результате атаки погибли два человека. Также есть пострадавшие.