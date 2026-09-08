73 человека пострадали при атаках хуситов в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Не менее 73 человек, включая женщин и детей, получили ранения в результате атаки хуситов из движения «Ансар Аллах» на города Саудовской Аравии.

Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на официального представителя аравийской коалиции, бригадного генерала Турки аль-Малики.

Согласно сообщению, атакам подверглись гражданские и экономические объекты в городах Абха, Хамис-Мушайт, Джизан и Наджран. В результате пострадали 73 мирных жителя, среди которых женщины и дети.

Также отмечается, что командование коалиции намерено принять все необходимые меры для противодействия хуситам.

09:35

Хуситы осуществили ракетные атаки по ряду объектов на территории Саудовской Аравии.

Об этом сообщает The Straits Times.

Среди целей оказались международный аэропорт Абха, авиабаза имени короля Халида, а также объекты государственной нефтяной компании Aramco, расположенные в Абхе и Джизане.