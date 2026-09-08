Латвия может запретить автобусные рейсы в РФ и Беларусь

Латвия рассматривает возможность полного запрета пассажирских автобусных перевозок в Россию и Беларусь с 2027 года.

В рамках инициативы планируется запретить как регулярные, так и нерегулярные автобусные перевозки пассажиров, а также транзитные маршруты через территорию Латвии в направлении России и Беларуси.

В настоящее время из Латвии в Россию действует только один регулярный автобусный маршрут. Разрешение на его использование действительно до 9 января 2027 года, после чего продлевать его не планируется.

Источник: Delfi