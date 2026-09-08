В Баку призвали разработать комплексную программу по повышению устойчивости Каспийского региона

Для эффективного преодоления климатического кризиса и стабилизации экосистемы Каспийского моря требуется тесная координация всех пяти прикаспийских государств.

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил член Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин в ходе панельной сессии «Вызовы изменения климата во внутренних водоемах: на примере Каспийского моря», проходящей в рамках IV Бакинской недели климатических действий.

По его словам, наблюдаемые сегодня процессы представляют собой резкое ускорение ранее выявленных негативных тенденций и сопровождаются высоким уровнем неопределенности. Климатический кризис провоцирует рост частоты и интенсивности аномальных природных явлений, проявляясь как в затяжных засухах, так и в экстремальных осадках.

И. Серагельдин подчеркнул, что последствия этих изменений для Каспийского региона носят комплексный характер. Они затрагивают не только биоразнообразие и прибрежные экосистемы, но и напрямую угрожают инфраструктуре портов, логистике, населенным пунктам и экономической устойчивости местных общин.

«Ни одна страна не способна справиться с вызовом такого масштаба в одиночку. Все пять прикаспийских государств должны объединить усилия для выработки общих решений», — акцентировал он.

Спикер отметил необходимость создания долгосрочной комплексной программы, охватывающей экологический, экономический, инфраструктурный и социальный блоки, с обязательным вовлечением местных сообществ.

«Проблемы Каспия нельзя рассматривать узко — лишь как водный или экологический вопрос. Это масштабный региональный вызов с нарастающим эффектом, требующий глубокого международного взаимодействия», — заявила ключевая фигура Центра Низами Гянджеви.

В числе первоочередных мер И. Серагельдин назвал разработку стратегии повышения устойчивости, уделяя особое внимание вопросам водоснабжения, санитарии, оптимизации водопользования в агросекторе, а также продовольственной и экономической безопасности.

Кроме того, критическим фактором остается загрязнение бассейна: доступность водных ресурсов определяется не только их объемом, но и качеством. В завершение эксперт добавил, что на следующих этапах предстоит детально просчитать и согласовать конкретные шаги по каждому из этих направлений.