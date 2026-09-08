 Эрдоган: экспорт Турции достиг $280,3 млрд в годовом выражении | 1news.az | Новости
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Эрдоган: экспорт Турции достиг $280,3 млрд в годовом выражении

First News Media10:30 - Сегодня
Эрдоган: экспорт Турции достиг $280,3 млрд в годовом выражении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что объём экспорта страны в августе достиг $23,5 млрд, установив новый месячный рекорд.

По его словам, годовой объём экспорта Турции вырос до $280,3 млрд. Таким образом, до установленной правительством цели в $282 млрд на конец года осталось около 1,7%.

По итогам заседания Кабмина президент представил основные направления экономической политики в рамках Среднесрочной программы Турции, рассчитанной на следующие три года: «Мы обозначили нашу трёхлетнюю дорожную карту. Мы представили политику по укреплению сферы услуг, увеличению производства и развитию экспорта».

По его словам, несмотря на экономическую неопределённость, правительство не намерено менять выбранный курс. «Несмотря на проблемы, вызванные неопределённостью, никаких изменений в нашей политике не предусматривается. Мы продолжим предпринимать шаги для поиска постоянных решений и сделаем всё необходимое, чтобы сделать турецкую экономику более сильной», — сказал Эрдоган.

Он также отметил влияние регионального кризиса на мировую экономику и цены на нефть. По его словам, ситуация вокруг Ормузского пролива продолжает создавать риски для нефтяного рынка. Президент подчеркнул, что Турция продолжит развивать экономику, несмотря на внешние риски.

Источник: AHaber

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