Алекпер Азизли: «Каспий мелеет на 15–20 см в год, что осложняет работу ключевых портов региона»

Падение уровня Каспийского моря уже сегодня приводит к тому, что суда-паромы ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) при выполнении рейсов в Казахстан способны принимать лишь около 80% от прежнего объема грузов.

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил директор по устойчивому развитию и управлению выбросами ASCO Алекпер Азизли в ходе панельной сессии «Вызовы изменения климата во внутренних водоемах: на примере Каспийского моря», проходящей в рамках IV Бакинской недели климатических действий.

По его словам, недогруз судов примерно на 20% влечет за собой прямые финансовые потери как для самой судоходной компании, так и для ее клиентов.

«С этой проблемой мы непрерывно сталкиваемся уже около трех лет. Торговый флот испытывает специфические сложности, и сегодня на казахстанском направлении паромы загружаются максимум на четыре пятых от нормативной мощности», — пояснил представитель ASCO.

А. Азизли отметил, что сопоставимые трудностей возникают при заходах в порты Туркменистана, Казахстана, а также в Бакинском международном морском торговом порту в поселке Алят, где суда также вынуждены ходить с неполной загрузкой из-за мелководья.

Спикер добавил, что уровень Каспия ежегодно снижается в среднем на 15–20 сантиметров. Если эта негативная динамика сохранится, судоходным операторам и портовым властям придется ускоренно адаптировать флот и береговую инфраструктуру к новым реалиям. Одним из ключевых практических решений, по его мнению, должно стать масштабное и регулярное углубление судоходных каналов.