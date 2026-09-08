Глобальные инвесторы и ведущие стартапы региона соберутся на Baku ID 2026

Одно из ожидаемых событий технологической и инновационной экосистемы региона – Baku ID – вновь объединит инвесторов, стартапы и ведущих представителей экосистемы.

Фестиваль Baku ID 2026, организованный Инновационным центром SABAH.HUB при поддержке государственных структур и представителей частного сектора, пройдет 17-18 сентября.

В этом году фестиваль впервые пройдет в инновационном городе SABAH.city, который станет одним из будущих центров технологического развития Азербайджана. Объединяя промышленность, науку, капитал и государственный сектор в единой среде, SABAH.city формируется как современная экосистема, направленная на развитие инновационного потенциала страны.

Двухдневная программа фестиваля будет включать выступления на главной сцене, панельные дискуссии, презентации стартапов и нетворкинг-сессии. В рамках обсуждений, посвященных искусственному интеллекту, венчурному капиталу, ангельским инвестициям, а также финансовым, медицинским, образовательным, зеленым технологиям и технологиям в сфере недвижимости, будут рассмотрены ключевые тенденции, определяющие будущее технологий и бизнеса.

В рамках фестиваля местные и международные стартапы представят свои решения инвесторам из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Турции, Грузии, стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также других международных рынков. В мероприятии примут участие представители ведущих венчурных фондов, включая MOST Ventures, White Hill Capital, Activat VC, IT Park Ventures, APY Ventures, Plus VC, MEVP, Startup Wise Guys и другие. Презентации предоставят стартапам возможность напрямую взаимодействовать с потенциальными инвесторами и партнерами, обсудить инвестиционные возможности и оценить перспективы выхода на новые рынки.

Проводимый уже в пятый раз Baku ID за все время объединил более 13 500 участников, 375 стартапов и 140 партнеров. В рамках фестиваля стартапы привлекли более 5,5 млн долларов США прямых инвестиций.

Стратегическими партнерами Baku ID 2026 выступают Министерство науки и образования Азербайджанской Республики, PASHA Holding, SOCAR и Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (C4IR). В число основных партнеров фестиваля входят Агентство инноваций и цифрового развития (IDDA) и компания TIMES, работающая в сфере наружной рекламы.

В дни фестиваля для удобного проезда в SABAH.city и обратно будут организованы бесплатные шаттл-басы. Кроме того, в рамках партнерства с Bolt for Business на поездки до места проведения фестиваля и обратно будет предоставлена 30%-ная скидка.

Билеты и подробная информация о фестивале доступны на bakuid.com.