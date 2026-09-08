Британия выделяет «зимний» пакет средств ПВО для Украины

Великобритания направит Украине 100 млн фунтов стерлингов (€116 млн) на пакет средств противовоздушной обороны в преддверии зимы.

В него, в частности, войдут ракеты Patriot.

Об этом «Европейской правде» сообщили в британском правительстве.

В рамках нового пакета Украина получит перехватчики для систем ПВО, крупнокалиберные артиллерийские снаряды и беспилотники. Поставки вооружений будут осуществляться через механизм PURL. Ракеты для Patriot и другое оборудование для противовоздушной обороны планируется передать Украине до начала зимы.

Решение о выделении помощи было принято после визитов премьер-министра и министра обороны Великобритании в Киев. Во время встреч украинский президент подчеркнул важность дополнительной поддержки страны перед наступлением зимы.